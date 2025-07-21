В правительстве России предложили резко увеличить МРОТ

Минтруд предложил повысить МРОТ в 2026 году на 20,7 %, до 27 093 рублей

Минтруд России предложил установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2026 году в размере 27 093 рубля. Об этом со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова сообщает ТАСС.

По словам министра, резкое повышение показателя (сразу на 20,7 процента) планируется «с учетом сложившегося уровня медианной заработной платы».

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству опережающими темпами увеличивать размер МРОТ, чтобы к 2030 году он достиг отметки в 35 тысяч рублей.

В прошлом году размер МРОТ подняли в России на 18,5 процента, до 19 242 рубля, а с 1 января 2025-го — на 16,6 процента, до 22 440 рублей.