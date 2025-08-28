Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:27, 28 августа 2025Силовые структуры

Россиянин в маске совершил серию налетов на отделения банков и попался

В Новосибирске задержали серийного грабителя банков
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал mvd_54

В Новосибирске задержали серийного грабителя банков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 («Разбой») УК РФ.

По данным ведомства, днем 28 августа поступило сообщение о разбойном нападении на офис банка на улице Ватутина. Неизвестный в маске, угрожая оружием, потребовал у кассира все наличные и выстрелил в потолок. Он похитил около семи миллионов рублей, после чего скрылся с места преступления. Информация о произошедшем сразу была передана всем нарядам полиции города.

Через несколько минут на улице мужчину в маске заметил оперативник уголовного розыска. Сотрудник полиции запросил подкрепление и продолжил наблюдение за подозреваемым. Прибывшие сотрудники патрульно-постовой службы задержали мужчину. В ходе досмотра были обнаружены деньги и оружие.

Также была установлена его причастность к аналогичным преступлениям на территории Новосибирска.

Ранее сообщалось, что в России осудят похищавшего машины у граждан военнослужащего.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила по турецкому заводу в Киеве. Уже в августе там должны были начать сборку дронов Bayraktar

    Майли Сайрус снялась голой в рекламе Maison Margiela

    Белый дом анонсировал выступление Трампа

    Состоялась жеребьевка основной стадии Лиги чемпионов

    Мерц оценил вероятность встречи Путина и Зеленского

    Порнозвезда Бонни Блю разозлила певицу Тейлор Свифт притязаниями на ее жениха

    Премьер Индии захотел увидеться с Путиным и Си Цзиньпином

    В Минфине прокомментировали полугодовую оценку дефицита федерального бюджета

    Актер рассказал о напугавшей его причине ночной потливости

    Россиянин в маске совершил серию налетов на отделения банков и попался

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости