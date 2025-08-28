Россиянин в маске совершил серию налетов на отделения банков и попался

В Новосибирске задержали серийного грабителя банков

В Новосибирске задержали серийного грабителя банков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 («Разбой») УК РФ.

По данным ведомства, днем 28 августа поступило сообщение о разбойном нападении на офис банка на улице Ватутина. Неизвестный в маске, угрожая оружием, потребовал у кассира все наличные и выстрелил в потолок. Он похитил около семи миллионов рублей, после чего скрылся с места преступления. Информация о произошедшем сразу была передана всем нарядам полиции города.

Через несколько минут на улице мужчину в маске заметил оперативник уголовного розыска. Сотрудник полиции запросил подкрепление и продолжил наблюдение за подозреваемым. Прибывшие сотрудники патрульно-постовой службы задержали мужчину. В ходе досмотра были обнаружены деньги и оружие.

Также была установлена его причастность к аналогичным преступлениям на территории Новосибирска.

