Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:40, 28 августа 2025Силовые структуры

В России осудят похищавшего машины у граждан военнослужащего

В ДНР осудят бойца батальона «Азов», похищавшего машины у граждан
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В ДНР осудят бойца батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), похищавшего машины у граждан. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Донецкой народной республики (ДНР).

Он обвиняется по статьям 105 («Убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, сопряженное с разбоем»), 162 («Разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни, с применением оружия, в крупном размере, организованной группой, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего») и 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ.

По данным следствия, в марте 2022 года 25-летний Олег Маричану, являясь военнослужащим отряда «Азов» и исполняя приказ командира, похищал транспортные средства у жителей Мариуполя и передавал их Вооруженным силам Украины (ВСУ). Совместно с сослуживцем на проспекте Победы он увидел машину, рядом с которой находился ее владелец, и потребовал от него отдать ключи. Но мужчина отказался. Тогда Маричану достал пистолет и произвел два выстрела в бедро пострадавшему. Огнестрельные ранения оказались несовместимыми с жизнью.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что россиянин получил срок за попытку расправы над знакомым в людном месте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия потопила корабль ВСУ «Симферополь». Это может быть первым случаем успешного применения отечественного морского дрона

    Мужчина и женщина подрались в проходе самолета в США и попали на видео

    В России высказались о влиянии ударов по Киеву на переговоры по Украине

    Шнурова пригласили в зону СВО после отказа от помощи бойцам

    Создатель ужасов решил зарегистрировать в России товарный знак

    В Кремле прокомментировали удары ВСУ по мирным объектам в России

    Поджигатель дорогой иномарки выслушал приговор в российском городе

    Стало известно об ультиматуме Швеции и Финляндии НХЛ из-за России

    Раскрыт легкий способ смягчения последствий недосыпа

    Глава Еврокомиссии посетит «прифронтовые» государства

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости