В России осудят похищавшего машины у граждан военнослужащего

В ДНР осудят бойца батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), похищавшего машины у граждан. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Донецкой народной республики (ДНР).

Он обвиняется по статьям 105 («Убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, сопряженное с разбоем»), 162 («Разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни, с применением оружия, в крупном размере, организованной группой, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего») и 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ.

По данным следствия, в марте 2022 года 25-летний Олег Маричану, являясь военнослужащим отряда «Азов» и исполняя приказ командира, похищал транспортные средства у жителей Мариуполя и передавал их Вооруженным силам Украины (ВСУ). Совместно с сослуживцем на проспекте Победы он увидел машину, рядом с которой находился ее владелец, и потребовал от него отдать ключи. Но мужчина отказался. Тогда Маричану достал пистолет и произвел два выстрела в бедро пострадавшему. Огнестрельные ранения оказались несовместимыми с жизнью.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

