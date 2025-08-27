Силовые структуры
18:36, 27 августа 2025Силовые структуры

Россиянин получил срок за попытку расправы над знакомым в людном месте

В Краснодаре осудили мужчину, пытавшегося застрелить знакомого в людном месте
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Краснодаре осудили мужчину, пытавшегося застрелить знакомого в людном месте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статьям 30, 105 («Покушение на убийство»), 213 («Хулиганство») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

Как установил суд, днем 27 января 2023 года фигурант находился на Гимназической улице. Там у него возник конфликт со знакомым, с которым он находился в неприязненных отношениях. В ходе инцидента он достал незаконно приобретенный пистолет и произвел выстрел в ноги оппоненту. После этого обвиняемый приставил оружие к его голове и нажал на спусковой крючок, но выстрела не последовало. Таким образом, он не довел свой преступный умысел до конца. Затем злоумышленник скрылся с места происшествия, выбросив оружие по пути.

Суд приговорил его к 11 годам колонии особого режима.

Ранее сообщалось, что поссорившийся с женой россиянин более 20 раз ударил ее ножом.

