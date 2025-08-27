Силовые структуры
12:13, 27 августа 2025Силовые структуры

Поссорившийся с женой россиянин более 20 раз ударил ее ножом

В Волгоградской области задержали мужчину, зарезавшего свою жену
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Волгоградской области задержали мужчину, расправившегося со своей женой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, 26 августа в одной из квартир города Краснослободск было обнаружено тело женщины с множественными колото-резаными ранами шеи, груди, спины и рук.

Слаженная работа следователей СК и оперативных сотрудников полиции позволила оперативно задержать подозреваемого в преступлении, которым оказался муж пострадавшей. Как установили следователи, между задержанным и его супругой произошел конфликт, в результате которого мужчина взял кухонный нож и нанес жене более 20 ударов. Женщина получила ранения, несовместимые с жизнью.

В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что двое россиян расправились с неприятелями из-за испорченной машины.

    Все новости