Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:33, 26 августа 2025Силовые структуры

Двое россиян расправились с неприятелями из-за испорченной машины

В Норильске осудят двух мужчин за убийство из-за испорченной машины
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Норильске осудят двух мужчин за расправу из-за испорченной машины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Они обвиняются по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, в августе 2002 года 27-летний местный житель вернулся в город и узнал, что его автомобилем пользовались два незнакомца и привели его в негодный вид. Желая отомстить за испорченную машину, он взял обрез и встретился с ними.

Во время разговора мужчина произвел выстрел в голову одному из пострадавших. После этого обратился к другу за помощью вывезти тело в тундру и скрыть следы преступления. Товарищ не отказался. Второй участник конфликта сказал, что будет мстить за друга. Тогда злоумышленники расправились и с ним.

В рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет были повторно изучены материалы уголовного дела и возобновлено расследование. В результате удалось установить причастность обвиняемых к преступлению. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что пожилая россиянка заплатила жизнью за ремонт дачи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме подвели итоги одного этапа спецоперации

    В России установили время на выполнение школьниками домашнего задания

    Актер из «Игры престолов» отреагировал на попадание в список угроз безопасности Украины

    Найден загадочный сверхмощный космический объект

    Названо возможное место запуска атаковавших Петербург беспилотников ВСУ

    Двое мигрантов устроили групповое изнасилование россиянки

    Российские штурмовики столкнулись в стрелковом бою с польскими наемниками

    Продажи карт Таро в России рухнули

    В Раде Залужного назвали братом-близнецом Зеленского

    Российский студент пошутил про чай и блокадный Ленинград и поплатился

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости