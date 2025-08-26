Двое россиян расправились с неприятелями из-за испорченной машины

В Норильске осудят двух мужчин за убийство из-за испорченной машины

В Норильске осудят двух мужчин за расправу из-за испорченной машины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Они обвиняются по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, в августе 2002 года 27-летний местный житель вернулся в город и узнал, что его автомобилем пользовались два незнакомца и привели его в негодный вид. Желая отомстить за испорченную машину, он взял обрез и встретился с ними.

Во время разговора мужчина произвел выстрел в голову одному из пострадавших. После этого обратился к другу за помощью вывезти тело в тундру и скрыть следы преступления. Товарищ не отказался. Второй участник конфликта сказал, что будет мстить за друга. Тогда злоумышленники расправились и с ним.

В рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет были повторно изучены материалы уголовного дела и возобновлено расследование. В результате удалось установить причастность обвиняемых к преступлению. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

