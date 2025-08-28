Россия
12:12, 28 августа 2025Россия

Российские военные ударили по разведывательному кораблю ВСУ

Минобороны: Нанесено поражение разведывательному кораблю ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российские военные ударили по разведывательному кораблю Вооруженных сил Украины (ВСУ), нанеся ему поражение. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, в устье реки Дунай в зоне проведения специальной военной операции (СВО) был обнаружен средний разведывательный корабль «Симферополь» Военно-морских сил Украины.

Бойцы Вооруженных сил России ударили по судну противника с помощью быстроходного безэкипажного катера. «В результате атаки украинский корабль затонул», — добавили в министерстве.

Ранее в Минобороны сообщили о нанесенном гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» групповом ударе по военным объектам Украины. В частности, поражены предприятия военно-промышленного комплекса, а также авиабазы ВСУ.

    Все новости