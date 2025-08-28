Россия
Российский военный блогер показал на видео бой «на полном ходу» с ВСУ в Черном море

Алан Босиков
Бой с Вооруженными силами Украины в Черном море сняли на видео. Сделанную одним из российских бойцов запись опубликовал блогер Егор Гузенко, более известный под позывным Тринадцатый, в Telegram.

Кадры сняты с борта лодки с российскими бойцами. Один из них ведет огонь по движущейся цели — украинскому беспилотнику. После нескольких выстрелов беспилотник удается сбить, он падает в воду и взрывается.

«Уничтожение (...) дрона с лодки на полном ходу Красиво!» — написал Тринадцатый.

Ранее в сеть выложили видео перехвата самолета американских военно-морских сил над Черным морем. Ролик был снят с борта российского самолета. На кадрах видно противолодочный самолет Pоseidon, который представляет собой модификацию авиалайнера Boeing 737.

