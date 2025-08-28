Россия
11:58, 28 августа 2025Россия

Перехват «боевого Boeing 737» ВМС США над Черным морем сняли на видео с борта истребителя

Перехват борта США Poseidon на базе Boeing 737 над Черным морем сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Перехват американского патрульного противолодочного самолета Poseidon в небе над Черным морем сняли на видео с борта, предположительно, российского истребителя. Ролик опубликовал Telegram-канал Fighterbomber.

На кадрах видно, как российский борт сопровождает американский самолет. Ролик длится 13 секунд, затем обрывается.

Автор канала утверждает, что борт относится в ВМС США. По данным из открытых источников, самолет Р-8 Poseidon — боевая модификация авиалайнера Boeing 737. Он способен нести до девяти тонн вооружения, имеет пять внутренних и шесть внешних точек подвески.

Ранее было опубликовано видео уничтожения украинских безэкипажных катеров в Черном море. По ним отработал российский Су-30.

