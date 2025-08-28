РЖД представят вагоны с двухметровыми полками и гладильной доской

РЖД представят обновленные вагоны на выставке в Санкт-Петербурге. Об этом компания сообщила в Telegram.

Так, спальные полки увеличили до двух метров, а вагоны оборудовали душевой кабиной с феном, утюгом и гладильной доской. В купе появились вместительные закрытые полки, сейф, также есть кнопки вызова проводника и индивидуальные светодиодные светильники, розетки и USB-разъемы для зарядки смартфона и мультимедийные экраны.

«В этом году планируем получить от производителя (Вагонреммаш) 28 таких вагонов», — уточнили в компании.

Ранее разработчик в сфере железнодорожного транспорта «Трансмашхолдинг» (ТМХ) представил дизайн первого в России поезда на водородных топливных элементах.