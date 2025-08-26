Экономика
В России представили дизайн первого водородного поезда

«Трансмашхолдинг» представил дизайн первого водородного поезда
Виктория Клабукова

Изображение: Telegram-канал «Трансмашхолдинг»

Разработчик в сфере железнодорожного транспорта «Трансмашхолдинг» (ТМХ) представил дизайн первого в России поезда на водородных топливных элементах. Проект состава опубликован на сайте компании.

Как отмечает шеф-дизайнер ТМХ Евгений Маслов, дизайн-проект был призван отразить инновационность и динамичность в рамках принятой в холдинге концепции «Бренд ДНК». Внешний вид водородного поезда, по задумке авторов, поможет донести до россиян важность «бережливого отношения к миру». Водородное топливо является экологически чистым и возобновляемым: такие составы не выбрасывают в атмосферу ничего, кроме водяного пара.

Разработка водородного поезда ведется с 2019 года. Проект реализуется совместно с «Росатомом», РЖД и правительством Сахалинской области. Первый состав планируется запустить на Сахалине и позднее в остальных российских регионах. Регулярные перевозки планируется запустить к 2028 году. По подсчетам производителя, на одной заправке водорода трехвагонный состав сможет проехать 487 километров и еще 40 километров на батареях.

