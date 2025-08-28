Самозанятые рассказали об уменьшении потока клиентов после запрета рекламы в Instagram

PR-продюсер Парфенова: Из Instagram приходила значительная часть клиентов

Запрет размещать рекламу в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) с 1 сентября станет чувствительным для некоторых малых предпринимателей. Об этом «Ленте.ру» рассказала PR-продюсер Кристина Парфенова.

«Я пиарщица на фрилансе, работаю как самозанятый: пишу статьи, размещаю публикации в СМИ и выстраиваю медийные стратегии. И именно из Instagram приходила значительная часть моих клиентов», — поделилась своим опытом собеседница.

После принятия законодательных изменений специалист почистила свою страницу — оттуда исчезли посты с призывами перейти на сайт, принять участие в проектах. Удалила она и закрепленные сообщения, в которых приводились подробности о направлениях ее работы и была указана стоимость услуг.

В качестве основной рабочей площадки Парфенова выбрала Telegram, где начала развивать свой канал с помощью тематических сообществ. Также она стала больше внимания уделять живым встречам и посещать мероприятия. Тем не менее снижение потока клиентов собеседница «Ленты.ру» уже ощутила. Вероятно, потребуется время, чтобы вернуться к прежним показателям, предположила она.

Закон о запрете рекламы на платформах экстремистских организаций президент РФ Владимир Путин подписал 7 апреля. Законодательные поправки предполагали внесение изменений в законы «О рекламе» и «О противодействии экстремистской деятельности». Россияне, нарушившие закон, будут привлечены к штрафам, которые для юрлиц составят 500 тысяч рублей. Для физлиц штрафы могут достигать 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц — 20 тысяч рублей. Новые правила вступят в силу 1 сентября. Какие советы по адаптации бизнесу дали эксперты — можно прочитать в материале «Ленты.ру».