Сестра Веры Брежневой подала в суд на Цекало

Бывшая жена Александра Цекало Виктория подала на него в суд из-за алиментов

Бывшая жена продюсера Александра Цекало Виктория подала на него иск в Московский суд, чтобы взыскать алименты на содержание детей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, экс-супруга шоумена, которая также является родной сестрой певицы Веры Брежневой (настоящая фамилия Галушка), решила получить с него алименты для двух несовершеннолетних детей — 17-летней дочери Александры и 13-летнего сына Михаила. Ранее суд уже отклонял первую попытку, как сообщают журналисты, из-за проблем с документами.

Виктория Галушка и Александр Цекало были в браке 10 лет. После тайного развода Виктория вернула себе фамилию, а Александр оставил детям и бывшей жене особняк на Рублевке, который она в итоге продала.

