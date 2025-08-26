Жена Александра Цекало раскрыла причину похудения

Жена Александра Цекало Дарина Эрвин похудела из-за проблем с рукой и позвонками

Жена режиссера и продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин раскрыла причину похудения. Интервью с ней приводит Marie Claire.

34-летняя актриса заявила, что после чрезмерной нагрузки и из-за серьезных проблем с шейными позвонками и рукой за последний год перенесла несколько операций. «Рука буквально отнималась, пока я писала картины», — отметила девушка.

При этом избранница артиста указала, что не рассказывала подробности о своем здоровье в сети, что породило слухи о ее внешности. «Если бы я выбрала путь жертвы в соцсетях, (...) пожалуй, тогда не было бы слухов про "Оземпик" и прочее. Сейчас я прохожу реабилитацию — потребуется еще около шести месяцев, и рисовать мне пока нельзя», — пояснила Эрвин.

Ранее в августе Дарина Эрвин поделилась снимками в откровенном образе.