13:03, 28 августа 2025Интернет и СМИ

Сообщения о 30 украинских ДРГ под Белгородом не подтвердились

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В сети появились видео, на кадрах которых мэр Белгорода Валентин Демидов, а также губернатор региона Вячеслав Гладков сообщают, что в нескольких районах Белгородской области действуют украинские диверсионно-разведывательные группы. Данная информация не нашла реального подтверждения и оказалась фейком.

«Ситуация серьезная», — утверждает на кадрах градоначальник. «Групп ДРГ в области действует до 30, точное число пока неизвестно, угроза сохраняется», — рассказывает руководитель области.

Однако в действительности тиражируемые видео являются дипфейком, о чем можно судить по ряду признаков. В частности, на кадрах заметны неестественные движения бровей и губ спикеров вкупе с несоответствием темпу речи, а также местами неуместная мимика и интонация. Кроме того, видно, как контур лица говорящего «рябит». Для создания дипфейка были использованы реальные видео с участием Демидова и Гладкова.

Так, настоящий ролик с мэром Белгорода был опубликован в его официальном Telegram-канале 1 сентября 2023 года и посвящен поздравлению горожан с Днем знаний. Для создания же поддельного видео с белгородским губернатором было заимствовано его недавнее видео от 26 августа текущего года — в нем он в преддверии 1 сентября рассказывает о мерах по защите детей в условиях оперативной обстановки, которые предпринимает местное правительство.

Таким образом, никаких официальных сообщений о проникновении на территорию Белгородской области украинских ДРГ опубликовано не было. Ни в официальных аккаунтах руководителя региона и мэра областной столицы в соцсетях, ни в Telegram-канале Минобороны России. Также подобных сведений не появлялось в канале оперштаба региона.

Ранее в сети уже распространялись сведения о возможном прорыве украинских ДРГ в Белгородскую область, однако они также оказались не соответствующими действительности.

В сети появились видео, на кадрах которых утверждалось, что в Белгородской области действуют украинские диверсионно-разведывательные группы. Данные сведения не подтвердились и оказались фейком.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

    Все новости