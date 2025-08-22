Информация о прорыве украинских ДРГ в Белгородской области оказалась недостоверной

Сообщение о прорыве украинских ДРГ в Белгородской области оказалось фейковым

В сети появились сообщения о возможном прорыве украинских ДРГ в Белгородской области. Эта информация не соответствует действительности.

В Telegram-канале под названием «Шебекинский муниципальный округ» опубликован пост, в котором со ссылкой на главу администрации Шебекино Андрея Гриднева говорится о прорыве украинских ДРГ в Белгородской области. Сам канал, где опубликовано сообщение, является фейковым. Он был создан 22 августа, всего в канале 9 постов. В описании не указаны никакие данные, ссылки на официальные сайты тоже отсутствуют. Официальный канал Шебекинского муниципального округа выглядит по-другому, при этом существует также официальная страница во «ВКонтакте». В обоих аккаунтах отсутствует информация о прорыве ДРГ.

В официальных аккаунтах Андрея Гриднева во «ВКонтакте» и Telegram также отсутствует какая-либо информация о возможном прорыве украинских ДРГ в регионе.

22 августа в Telegram-канале Гриднева опубликован пост о нанесенных ВСУ ударах по Шебекинскому муниципальному округу.

«По городу Шебекино, селам Белянка, Вознесеновка, Маломихайловка, Муром, Нехотеевка и Новая Таволжанка выпущено 6 боеприпасов в ходе 5 обстрелов и совершены атаки 16 беспилотников, из которых 9 подавлены и сбиты», — отмечается в публикации. Ни о каком прорыве ДРГ Гриднев не упоминает.

В Telegram-канале губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова также нет информации о прорыве украинских ДРГ. В канале губернатора опубликован пост с полной сводкой, в котором отдельно упоминается Шебекинский муниципальный округ.

«В городе Шебекино повреждены 2 легковых автомобиля и 2 частных домовладения, в селе Муром — частный дом, в селе Вознесеновка — частично сгорел трактор и повреждён частный дом, в районе села Маломихайловка осколками посечен легковой автомобиль, в селе Белянка — помещение на территории сельхозпредприятия. Сегодня утром в селе Чураево поврежден частный дом», — отмечается в посте. В публикации отсутствует информация о прорыве ДРГ.

Это не первый раз, когда фейковая информация публикуется от имени якобы официальных источников. Подобные сообщения — провокация Центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПСО). Так, был создан Telegram-канал «Шебекино 24/7», где публиковалась информация с целью посеять панику среди граждан. «По непроверенным инсайдерским данным, этой ночью ВСУ будут атаковать Белгородскую область. Есть информация, что первые ДРГ уже вошли на территорию области и двигаются в сторону Грайворона», — отмечалось в одном из постов.

Информация о возможном прорыве украинских ДРГ в Белгородской области не получила распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».