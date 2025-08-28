Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:23, 28 августа 2025Мир

США направили военных к берегам Венесуэлы

FT: ВМС США направили восемь судов и тысячи военных к берегам Венесуэлы
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Naval Forces Central Command / U.S. 6th Fleet / Reuters

Военно-морские силы (ВМС) США направили к берегам Венесуэлы по меньшей мере восемь военных судов с несколькими тысячами военных, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«США направили в регион как минимум семь кораблей, включая три ракетных эсминца, десантный корабль и ракетный крейсер. Также, по словам одного источника, там была развернута атомная быстроходная ударная подводная лодка», — говорится в материале.

По словам собеседников издания, два эсминца в настоящее время находятся у берегов Венесуэлы, а третий — в Тихом океане к югу от Панамы. Помимо этого, США направили 4,5 тысячи военных, которые прибудут в регион на десантном корабле и двух вспомогательных суднах.

21 августа администрация президента США Дональда Трампа отправила три военных корабля к берегам Венесуэлы, чтобы вести борьбу с незаконным оборотом наркотиков и преступными картелями. Не исключено, что одной из целей может быть проведение наземной военной операции.

После этого стало известно, что президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился передислоцировать войска в приграничные с Колумбией районы для подготовки к отражению возможного вторжения США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Армия России нанесла ракетные удары по Киеву

    Зеленский обратился к двум дружественным России странам после ударов по Украине

    Названа неочевидная причина головной боли

    Выпуск одного вида машин в России обрушился

    Раскрыто серьезное изменение в позиции США по Украине

    Макаревич исполнил три песни и ушел от зрителей после концерта в Грузии

    Группу туристов заблокировал пожар в лесу рядом с популярным городом Краснодарского края

    США направили военных к берегам Венесуэлы

    Арестович предрек остаток «приличной части» от Украины после СВО

    Оскорбивший защитников Отечества российский блогер обжаловал арест

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости