Венесуэла начала готовиться к вторжению США

Bloomberg: Президент Венесуэлы Мадуро готовится к возможному вторжению США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился передислоцировать войска в приграничные с Колумбией районы для подготовки к отражению возможного вторжения США. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Президент Николас Мадуро в своем еженедельном телешоу подтвердил, что приказал направить 15 тысяч "хорошо вооруженных и обученных" мужчин и женщин в штаты Сулия и Тачира», — пишет издание.

Ранее Венесуэла объявила мобилизацию Боливарианской национальной милиции из-за отправленных США к берегам республики военных кораблей.