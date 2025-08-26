Мир
17:42, 26 августа 2025

Венесуэла начала готовиться к вторжению США

Bloomberg: Президент Венесуэлы Мадуро готовится к возможному вторжению США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jesus Vargas / Getty Images

Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился передислоцировать войска в приграничные с Колумбией районы для подготовки к отражению возможного вторжения США. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Президент Николас Мадуро в своем еженедельном телешоу подтвердил, что приказал направить 15 тысяч "хорошо вооруженных и обученных" мужчин и женщин в штаты Сулия и Тачира», — пишет издание.

Ранее Венесуэла объявила мобилизацию Боливарианской национальной милиции из-за отправленных США к берегам республики военных кораблей.

