13:31, 22 августа 2025Мир

Мадуро объявил о мобилизации ополчения против США

Мадуро объявил о мобилизации Боливарианской национальной милиции из-за США
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Miraflores Palace / Handout / Reuters

Венесуэла объявляет мобилизацию Боливарианской национальной милиции из-за отправленных США к берегам республики военных кораблей. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро, его слова приводит телеканал Venezolana de Televisión.

«Как главнокомандующий я посчитал необходимым, чтобы в субботу и воскресенье в Венесуэле состоялась огромная кампания переписи и призыва всех ополченцев, всех резервистов страны, а также всех граждан, и мужчин, и женщин, которые хотели бы сделать шаг вперед, чтобы сказать империализму: с нас довольно этих угроз», — подчеркнул глава государства.

По словам Мадуро, Венесуэла снова одержит победу в борьбе с «преступной угрозой империализма США», поскольку республика готова отстаивать свои «суверенитет, право на мир и национальное развитие», с какими бы обстоятельствами не столкнулся венесуэльский народ.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа отправила три военных корабля к берегам Венесуэлы, чтобы вести борьбу с незаконным оборотом наркотиков и преступными картелями. Конкретные задачи эсминцев, которые прибудут к берегам этой страны 24 августа, неизвестны. Не исключено, что одной из целей может быть проведение наземной военной операции.

