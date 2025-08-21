Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:33, 21 августа 2025Мир

«Мы поднимем миллионы». Трамп отправил корабли к дружественной России стране. Почему его подозревают в желании начать новую войну?

Al Jazeera: Трамп может устроить операцию в Венесуэле
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Mass Communication Specialist Seaman Andrew Eggert / U.S. Navy Photo

Администрация президента США Дональда Трампа отправила три военных корабля к берегам Венесуэлы, чтобы вести борьбу с незаконным оборотом наркотиков и преступными картелями. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.

«Два источника, осведомленные о ходе развертывания и говорившие на условиях анонимности, сообщили, что корабли USS San Antonio, USS Iwo Jima и USS Fort Lauderdale движутся к побережью Венесуэлы и на их борту находятся 4,5 тысячи американских военнослужащих, в том числе 2,2 тысячи морских пехотинцев», — отмечает телеканал.

Конкретные задачи эсминцев, которые прибудут к берегам Венесуэлы 24 августа, неизвестны. Не исключено, что одной из целей может быть проведение наземной военной операции, что косвенно подтверждают слова представителей Белого дома.

Президент Трамп был предельно ясен и последователен. Он готов использовать все возможности Америки, чтобы остановить поток наркотиков в нашу страну и привлечь виновных к ответственности

Кэролайн Левиттпресс-секретарь Белого дома

Причиной отправки флота называется борьба с базирующейся в латиноамериканской республике бандой «Cartel de los Soles» (с испанского — «Картель Солнца»), которая подозревается в торговле наркотиками.

О готовности к силовому сценарию может говорить и то, что администрация Трампа официально отказывается признавать президента Венесуэлы Николаса Мадуро главой государства, а также объявила награду за его поимку.

50 миллионов долларов

обещают власти США за поимку Мадуро, обвиняя его в якобы обороте наркотиков

Фото: Alexander Zemlianichenko / Reuters

Мадуро пообещал дать бой

Мадуро уже официально отреагировал на действия Соединенных Штатов и пообещал выставить ополченцев.

На этой неделе я задействую специальный план с участием более 4,5 миллиона ополченцев, чтобы обеспечить охват всей территории страны — ополченцы, которые подготовлены, активированы и вооружены

Николас Мадуропрезидент Венесуэлы

Как отмечает телеканал CBS News, венесуэльское руководство также полностью пресекло любые источники покупки и продажи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и запретило их применение в воздушном пространстве.

Предполагается, что причиной этому могла стать попытка покушения на Мадуро в 2018 году, когда в стране развернулся политический кризис.

Кризис двоевластия в Венесуэле

Мадуро ранее уже сталкивался с оспариванием своей легитимности. В 2018 году коалиция оппозиционных партий «Круглый стол демократического единства», удерживавшая большинство мест в парламенте, обвинила его в махинациях на президентских выборах, после чего признала их недействительными.

Поэтому в начале 2019 года она в одностороннем порядке провозгласила своим президентом спикера парламента Хуана Гуайдо. США, Европейский союз и большая часть стран Латинской Америки признали его президентом. В то же время Россия, Китай, Турция и Иран сохранили отношения с правительством Мадуро.

Гуайдо не получил большой поддержки в обществе, и в конце 2022 года оппозиция проголосовала за прекращение его полномочий. Тогда же она пошла на компромисс с властями страны, чтобы ее вновь допустили до выборов 2024 года. После очередной победы на выборах главы государства в Венесуэле вспыхнули протесты, однако ситуация быстро стабилизировалась.

Возможные планы Трампа провести операцию могут спровоцировать региональный кризис. Ряд соседних стран высказали опасения, что параллельно с попыткой устранить наркокартели в Венесуэле, военных могут направить на устранение преступных группировок в других государствах.

В частности, у США есть сложности в отношениях с Колумбией, завершившиеся угрозой введения пошлин и тарифов. Кроме того, президент Мексики Клаудия Шейнбаум отказала американцам в праве наносить прямые удары по наркокартелям в стране.

Многие в регионе также задаются вопросом, почему Трамп решил осуществить столь агрессивный шаг на заднем дворе Соединенных Штатов, в то время как он изображает из себя мирового миротворца

Al Jazeeraтелеканал
(DoD photo by Lance Cpl. Michael Petersheim, U.S. Marine Corps. (Released))

(DoD photo by Lance Cpl. Michael Petersheim, U.S. Marine Corps. (Released)). Фото: Lance Cpl. Michael Petersheim / U.S. Marine Corps

Трамп приказал готовиться к ударам по Латинской Америке

5 марта Трамп подписал указ, согласно которому банды нелегальных мигрантов приравниваются к террористическим группировкам. Причиной такого решения он называл планы по применению национальных вооруженных сил в борьбе с преступностью.

Уже через месяц администрация президента начала изучать возможность нанесения ударов беспилотниками по членам наркокартелей и их логистическим сетям на территории Мексики. Причем представители Белого дома, министерства обороны и ЦРУ не исключают и односторонних действий в качестве «крайней меры».

Кроме того, с момента начала президентства Трампа американские военные активизировали наблюдательные полеты над Латинской Америкой. Их задачей называется составление списка потенциальных целей, который может включать оперативников картелей, транспортные средства, склады и другие части их инфраструктуры.

Материалы по теме:
Нефтяное проклятие. США лишили Венесуэлу доходов от крупнейших запасов нефти в мире. Как страна выживает под санкциями?
Нефтяное проклятие.США лишили Венесуэлу доходов от крупнейших запасов нефти в мире. Как страна выживает под санкциями?
24 июня 2022
«Иисус не платил налогов» Как фанат Трампа и максимальной свободы взял в руки бензопилу и стал президентом Аргентины?
«Иисус не платил налогов»Как фанат Трампа и максимальной свободы взял в руки бензопилу и стал президентом Аргентины?
20 ноября 2023
Братья по оружию. 30 лет назад российские военные покинули Кубу. Могут ли они снова оказаться под боком у США?
Братья по оружию.30 лет назад российские военные покинули Кубу. Могут ли они снова оказаться под боком у США?
7 июля 2023

По данным газеты The New York Times (NYT), Трамп в начале августа подписал секретную директиву, поручив подготовиться к ударам по наркокартелям в Латинской Америке, которые его администрация признала террористическими организациями.

Приказ дает официальную основу для возможности проведения прямых военных операций на море и на территории иностранных государств против картелей. Американские военные уже начали прорабатывать варианты того, как военные могут преследовать эти группировки

The New York Timesгазета

Уточняется, что мнение юристов Белого дома, Пентагона и Госдепартамента о новой директиве неизвестно. Подготовило ли управление юридических советников министерства юстиции США авторитетное заключение с оценкой правовых вопросов, также не сообщается. В связи с этим силовой сценарий в Венесуэле не исключен.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы поднимем миллионы». Трамп отправил корабли к дружественной России стране. Почему его подозревают в желании начать новую войну?

    Маккартни анонсировал выход нового релиза The Beatles

    Опубликован список самых красивых актрис 2025 года. Кто в него попал?

    Более 20 человек пострадали при обстреле ВСУ города в ДНР

    ФБР отказалось комментировать задержание украинца по делу «Северных потоков»

    В США раскритиковали президента Финляндии из-за сравнения русских с гуннами

    «Краснодар» отказался продавать футболиста английскому клубу

    На Украине оценили способность Трампа надавить на Россию

    Родные военнослужащих ВСУ решили выйти на протест в Киеве

    42-летняя Анна Седокова прошлась по улице в прозрачном платье с глубоким декольте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости