«Мы поднимем миллионы». Трамп отправил корабли к дружественной России стране. Почему его подозревают в желании начать новую войну?

Al Jazeera: Трамп может устроить операцию в Венесуэле

Администрация президента США Дональда Трампа отправила три военных корабля к берегам Венесуэлы, чтобы вести борьбу с незаконным оборотом наркотиков и преступными картелями. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.

«Два источника, осведомленные о ходе развертывания и говорившие на условиях анонимности, сообщили, что корабли USS San Antonio, USS Iwo Jima и USS Fort Lauderdale движутся к побережью Венесуэлы и на их борту находятся 4,5 тысячи американских военнослужащих, в том числе 2,2 тысячи морских пехотинцев», — отмечает телеканал.

Конкретные задачи эсминцев, которые прибудут к берегам Венесуэлы 24 августа, неизвестны. Не исключено, что одной из целей может быть проведение наземной военной операции, что косвенно подтверждают слова представителей Белого дома.

Президент Трамп был предельно ясен и последователен. Он готов использовать все возможности Америки, чтобы остановить поток наркотиков в нашу страну и привлечь виновных к ответственности Кэролайн Левитт пресс-секретарь Белого дома

Причиной отправки флота называется борьба с базирующейся в латиноамериканской республике бандой «Cartel de los Soles» (с испанского — «Картель Солнца»), которая подозревается в торговле наркотиками.

О готовности к силовому сценарию может говорить и то, что администрация Трампа официально отказывается признавать президента Венесуэлы Николаса Мадуро главой государства, а также объявила награду за его поимку.

50 миллионов долларов обещают власти США за поимку Мадуро, обвиняя его в якобы обороте наркотиков

Фото: Alexander Zemlianichenko / Reuters

Мадуро пообещал дать бой

Мадуро уже официально отреагировал на действия Соединенных Штатов и пообещал выставить ополченцев.

На этой неделе я задействую специальный план с участием более 4,5 миллиона ополченцев, чтобы обеспечить охват всей территории страны — ополченцы, которые подготовлены, активированы и вооружены Николас Мадуро президент Венесуэлы

Как отмечает телеканал CBS News, венесуэльское руководство также полностью пресекло любые источники покупки и продажи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и запретило их применение в воздушном пространстве.

Предполагается, что причиной этому могла стать попытка покушения на Мадуро в 2018 году, когда в стране развернулся политический кризис.

Кризис двоевластия в Венесуэле Мадуро ранее уже сталкивался с оспариванием своей легитимности. В 2018 году коалиция оппозиционных партий «Круглый стол демократического единства», удерживавшая большинство мест в парламенте, обвинила его в махинациях на президентских выборах, после чего признала их недействительными. Поэтому в начале 2019 года она в одностороннем порядке провозгласила своим президентом спикера парламента Хуана Гуайдо. США, Европейский союз и большая часть стран Латинской Америки признали его президентом. В то же время Россия, Китай, Турция и Иран сохранили отношения с правительством Мадуро. Гуайдо не получил большой поддержки в обществе, и в конце 2022 года оппозиция проголосовала за прекращение его полномочий. Тогда же она пошла на компромисс с властями страны, чтобы ее вновь допустили до выборов 2024 года. После очередной победы на выборах главы государства в Венесуэле вспыхнули протесты, однако ситуация быстро стабилизировалась.

Возможные планы Трампа провести операцию могут спровоцировать региональный кризис. Ряд соседних стран высказали опасения, что параллельно с попыткой устранить наркокартели в Венесуэле, военных могут направить на устранение преступных группировок в других государствах.

В частности, у США есть сложности в отношениях с Колумбией, завершившиеся угрозой введения пошлин и тарифов. Кроме того, президент Мексики Клаудия Шейнбаум отказала американцам в праве наносить прямые удары по наркокартелям в стране.

Многие в регионе также задаются вопросом, почему Трамп решил осуществить столь агрессивный шаг на заднем дворе Соединенных Штатов, в то время как он изображает из себя мирового миротворца Al Jazeera телеканал

(DoD photo by Lance Cpl. Michael Petersheim, U.S. Marine Corps. (Released)). Фото: Lance Cpl. Michael Petersheim / U.S. Marine Corps

Трамп приказал готовиться к ударам по Латинской Америке

5 марта Трамп подписал указ, согласно которому банды нелегальных мигрантов приравниваются к террористическим группировкам. Причиной такого решения он называл планы по применению национальных вооруженных сил в борьбе с преступностью.

Уже через месяц администрация президента начала изучать возможность нанесения ударов беспилотниками по членам наркокартелей и их логистическим сетям на территории Мексики. Причем представители Белого дома, министерства обороны и ЦРУ не исключают и односторонних действий в качестве «крайней меры».

Кроме того, с момента начала президентства Трампа американские военные активизировали наблюдательные полеты над Латинской Америкой. Их задачей называется составление списка потенциальных целей, который может включать оперативников картелей, транспортные средства, склады и другие части их инфраструктуры.

По данным газеты The New York Times (NYT), Трамп в начале августа подписал секретную директиву, поручив подготовиться к ударам по наркокартелям в Латинской Америке, которые его администрация признала террористическими организациями.

Приказ дает официальную основу для возможности проведения прямых военных операций на море и на территории иностранных государств против картелей. Американские военные уже начали прорабатывать варианты того, как военные могут преследовать эти группировки The New York Times газета

Уточняется, что мнение юристов Белого дома, Пентагона и Госдепартамента о новой директиве неизвестно. Подготовило ли управление юридических советников министерства юстиции США авторитетное заключение с оценкой правовых вопросов, также не сообщается. В связи с этим силовой сценарий в Венесуэле не исключен.