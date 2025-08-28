Стала известна судьба дрейфовавшего неделю на бочке в Охотском море россиянина

Shot: Дрейфовавший неделю на бочке в Охотском море россиянин погиб

Россиянин Валерий Сафронов, который неделю дрейфовал на бочке в Охотском море, скончался. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, тело 36-летнего мужчины обнаружили на побережье в Тугуро-Чемиканском районе Хабаровского края местные жители. Какой-либо другой информации на данный момент нет.

Ранее стало известно, что Сафронов оказался в море в результате попытки спасти бочку с топливом. Как выяснили журналисты, трое россиян пытались пересечь на КамАЗе реку Тыль в Хабаровском крае, когда поднялся уровень воды и емкость с соляркой начало уносить.

Затем в сети появилось видео поисков мужчины. На кадрах, снятых с вертолета Ми-8, видно, что погода в районе, где пропал россиянин, испорчена. Над морем стоит густой туман.