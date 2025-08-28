Россия
Стало известно о еще одной смерти в семье умершей на могиле бойца СВО россиянки

В Забайкалье умер старший сын найденной мертвой на могиле бойца СВО матери
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Река/ТАСС

В городе Балей в Забайкальском крае умер старший сын матери, которую нашли мертвой на могиле бойца специальной военной операции (СВО). О новой трагедии в семье стало известно региональному порталу Chita.ru.

Как рассказала изданию знакомая россиян, молодой человек был сильно подавлен после кончины матери и брата-военнослужащего. 28-летний житель Балея возвращался домой после похорон, еще в дороге он почувствовал себя плохо. Он решил заночевать у родственников.

Когда состояние ухудшилось, близкие вызвали мужчине скорую. Как утверждает знакомая семьи, медики долгое время отказывались выезжать на вызов и предлагали дождаться фельдшера. У россиянина открылась язва, спасти его не удалось.

Мужчина был усыновленным, после гибели брата на Украине он старался поддерживать приемную мать.

В семье остались отец-инвалид и двое несовершеннолетних сыновей, которым около 15–16 лет. Соседи называли их благополучными и достойными людьми.

Ранее сообщалось, что мертвую мать участника спецоперации в Забайкалье обнаружили на кладбище сотрудники, которые занимаются рытьем могил.

    Все новости