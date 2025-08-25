Россиянка пришла на могилу участвовавшего в СВО сына и не выжила

В Забайкалье мать пришла на могилу участвовавшего в СВО сына и не выжила

В городе Балей Забайкальского края мать пришла на могилу сына, участвовавшего в специальной военной операции (СВО), и не выжила. Об этом стало известно региональному порталу Chita.ru.

По данным российского издания, женщина очень переживала после потери и часто ходила на кладбище.

Местная жительница, знакомая с ситуацией, в беседе с Chita.ru отметила, что тело женщины обнаружила бригада, занимающаяся рытьем могил. Родственнице участника спецоперации было около 50 лет. Ее похоронят 26 августа.

Военный комиссар города Балея и Балейского района Евгений Болонев подтвердил, что сын женщины получил ранение в бою около донецкого населенного пункта Отрадное, его не спасли. Солдата похоронили на родине в июне.

