Стало известно о применении неуязвимого для ПВО оружия при ударе по Киеву

Рожин: ВС России использовали для ударов по Киеву новейшие дроны «Герань-3»

Российские войска в ходе ночных ударов по Киеву использовали новейшие реактивные дроны «Герань-3». О применении неуязвимого для украинских систем противовоздушной обороны (ПВО) оружия стало известно из сообщения в Telegram военного блогера Бориса Рожина.

«Противник жалуется, что сегодня ночью по Киеву применялись в том числе новейшие беспилотники "Герань-3" с реактивными двигателями. Для ПВО противника они представляют сейчас серьезную проблему», — говорится в публикации.

Ранее уже сообщалось, что после удара по Киеву и пригороду были обнаружены фрагменты новой реактивной модификации дрона «Герань-3». Фотографии с обнаруженными после удара, предположительно, фрагментами БПЛА «Герань-3» опубликовали в соцсетях и СМИ. В материале говорится, что скорость реактивной версии дрона-камикадзе может достигать 600 километров в час — «это позволяет аппарату занять промежуточную нишу между ударными дронами и крылатыми ракетами».

В ночь на 28 августа Вооруженные силы России нанесли удары по целям в Киеве и пригороде. Сообщалось, что последствия атаки были зафиксированы более чем в 20 местах украинской столицы.

Позднее Минобороны России отчиталось о групповом ударе по военным объектам Украины. Уточнялось, что для него в том числе были использованы гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники.