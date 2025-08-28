Культура
08:37, 28 августа 2025Культура

Стало известно об обострившемся у сына Ефремова заболевании

Shot: У сына Ефремова Николая обострился рассеянный склероз после падения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

У сына Михаила Ефремова Николая обострилось хроническое заболевание после падения из окна. Об этом сообщает Shot в Telegram-канале.

Как утверждается в публикации, после полученных травм Ефремов-младший «тяжело переживает новые приступы рассеянного склероза». Он почти не выходит из дома и ведет затворнический образ жизни. Кроме того, ему требуется постоянный контроль и присмотр.

«Прогулки на воздухе, которые могли бы немного помочь, почти всегда обречены, потому что у актера астма и множество аллергических проявлений», — пишет Shot.

30 июня 2023 года сообщалось, что сын Ефремова выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. Мужчина был доставлен в реанимацию с тяжелой травмой. Он подчеркнул, что падение было случайным, однако соседи заявили, что Ефремов-младший злоупотребляет алкоголем и состоит на учете у психиатра.

