Туристка описала преимущества России перед странами Центральной Америки

Путешествующая по миру россиянка Марина Ершова описала преимущества России перед другими государствами. Мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Туристка призналась, что после поездок по странам Центральной Америки, считает поликлинику рядом с домом — подарком судьбы. Бесплатную медицину и лечение в России Ершова считает благом. «В Сальвадоре визит к врачу — 30–40 долларов (2,4 — 3,2 тысячи рублей), и это если просто послушают дыхание! В Мексике — минимум 50 долларов (4 тысячи рублей). Есть тут и что-то от государства, но местные не пользуются. Говорят, лучше сразу идти в платную клинику», — объяснила автор публикации.

Также тревел-блогерша отметила достойной особенностью родной страны дешевый Интернет, горячую воду из крана и магазины с широким выбором ассортимента. «В Мексике и Сальвадоре душ с бойлером — роскошь. А в магазинах выбор: либо дорогое и импортное, либо кукуруза. А в России и гречка, и ряженка, и десять сортов селедки», — подчеркнула путешественница.

Ранее блогерша, проживающая в Сальвадоре, рассказала, что скучает по российским просторам. Во время поездок девушке часто не хватает «русской души».