Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
02:30, 28 августа 2025Путешествия

Туристка описала преимущества России перед странами Центральной Америки

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Путешествующая по миру россиянка Марина Ершова описала преимущества России перед другими государствами. Мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Туристка призналась, что после поездок по странам Центральной Америки, считает поликлинику рядом с домом — подарком судьбы. Бесплатную медицину и лечение в России Ершова считает благом. «В Сальвадоре визит к врачу — 30–40 долларов (2,4 — 3,2 тысячи рублей), и это если просто послушают дыхание! В Мексике — минимум 50 долларов (4 тысячи рублей). Есть тут и что-то от государства, но местные не пользуются. Говорят, лучше сразу идти в платную клинику», — объяснила автор публикации.

Материалы по теме:
Россияне полюбили зимовать в теплых странах. Где можно переждать русские морозы и почему это дешевле, чем жить в Москве?
Россияне полюбили зимовать в теплых странах.Где можно переждать русские морозы и почему это дешевле, чем жить в Москве?
11 января 2022
Россияне полюбили зимовать на Бали. Откуда такая любовь и почему этот расслабленный курорт подойдет далеко не каждому?
Россияне полюбили зимовать на Бали.Откуда такая любовь и почему этот расслабленный курорт подойдет далеко не каждому?
21 октября 2022

Также тревел-блогерша отметила достойной особенностью родной страны дешевый Интернет, горячую воду из крана и магазины с широким выбором ассортимента. «В Мексике и Сальвадоре душ с бойлером — роскошь. А в магазинах выбор: либо дорогое и импортное, либо кукуруза. А в России и гречка, и ряженка, и десять сортов селедки», — подчеркнула путешественница.

Ранее блогерша, проживающая в Сальвадоре, рассказала, что скучает по российским просторам. Во время поездок девушке часто не хватает «русской души».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США разрешили импорт некоторых российских бриллиантов

    Россиянам предрекли повышение МРОТ до 20 процентов

    Туристка описала преимущества России перед странами Центральной Америки

    Администрацию Трампа смутил шаг Индии по российской нефти

    Вице-президент США неожиданно высказался о перепалке с Зеленским

    В Новосибирске разработали дрон для создания защищенной связи

    Находящаяся в поиске спутника жизни 65-летняя женщина назвала недостатки ровесников

    Учительнице смягчили наказание за секс с 15-летним мальчиком

    Более тысячи автомобилей встали в очередь на Крымском мосту

    Германия проложила железную дорогу для переброски войск к границе Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости