Путешествия
05:31, 27 августа 2025Путешествия

Путешествующая по миру блогерша назвала плюсы жизни в России

Алина Черненко

Фото: hbpro / Shutterstock / Fotodom

Путешествующая по миру россиянка Марина Ершова назвала плюсы жизни на своей родине. Мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

В частности, автор публикации, которая сейчас находится в Латинской Америке, призналась, что скучает по российским просторам. «В Сальвадоре ты повернул не туда — и уже в другой город. В Мексике все побольше, но тоже под рукой. А в России? Вот там свобода для души и колес! Хочешь — тысячу километров без визы, без границ, только степь, леса и бесконечная дорога», — пояснила она.

Блогерша добавила, что во время поездок ей также часто не хватает чувства «русской души». «Ты можешь быть незнакомцем, а тебе помогут, накормят, дадут ночлег. Здесь, в Латинской Америке, люди тоже добрые, но у них все на уровне "улыбнулся — пошел дальше". У нас же — с чаем, пирогами, "ну как ты, родной?"», — отметила она.

Еще один плюс жизни в России, о котором рассказала Ершова, — чистая вода из крана. По ее словам, в Латинской Америке можно без риска для здоровья пить только бутилированную воду. Кроме того, путешественница похвалила российское образование, интернет и связь.

Ранее другая тревел-блогерша описала жизнь в России фразой «роскошь для иностранцев». Соотечественница отметила, что в ее родной стране купить квартиру или частный дом в разы доступнее и проще, чем в Европе.

