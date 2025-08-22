Путешествия
Путешествующая по миру блогерша описала жизнь в России фразой «роскошь для иностранцев»

Алина Черненко

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Путешествующая по миру россиянка описала жизнь на родине фразой «роскошь для иностранцев». Мнением она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации, которая за прошедшие полтора года посетила 15 стран и более четырех месяцев провела за границей, констатировала, что Россия давно обогнала Европу и Америку по многим параметрам.

В частности, блогерша отметила, что в ее родной стране купить квартиру или частный дом в разы доступнее и проще, чем в Европе. Кроме того, несмотря на рост цен, спрос на товары и услуги в России остается на прежнем уровне. «И то, на чем европейцы все время экономят и ужимаются, мы спокойно можем себе позволить. И это не только про воду и отопление», — пояснила туристка.

Во-вторых, она подчеркнула, что в России для молодежи есть хорошая работа и возможности. По словам путешественницы, в Европе молодые люди вынуждены либо скитаться без дела, либо переезжать в соседние государства, чтобы найти более-менее высокооплачиваемую должность. «И когда я рассказываю о том, какая у нас идет конкуренция между компаниями за сотрудников, то иностранцы реально завидуют», — призналась россиянка.

Она также добавила, что в России можно найти качественные вещи и косметику отечественного производства по доступной цене и развитую инфраструктуру: круглосуточные службы доставки, дешевое такси и онлайн-банкинг. «У нас в магазинах можно платить улыбкой! Даже в Китае я такую фишку не встречала, а Европе до этого как до Китая пешком», — заключила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала самые частые вопросы от иностранцев, которые узнают, откуда она приехала. Так, часто у нее интересуются, все ли девушки в России пьют водку.

