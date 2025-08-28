Украина обвинила страну НАТО в неправильном выборе стороны истории

Глава МИД Украины Сибига: Венгрия выбрала неправильную сторону истории

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрей Сибига обвинил Венгрию в выборе неправильной стороны истории. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

«Венгрия находится на неправильной стороне истории. Мы предпримем зеркальные действия», — написал Сибига, отреагировав так на запрет въезда в Шенгенскую зону командиру ВСУ, которого считают ответственным за удар по нефтепроводу «Дружба».

Ранее Национальное управление по вопросам иммиграции Венгрии подтвердило личность украинского военнослужащего, атаковавшего нефтепровод «Дружба». Им оказался командир ВСУ Роберт Бровди, родившийся 9 августа 1975 года в городе Ужгород.