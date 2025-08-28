Украину предупредили о риске возникновения проблем с мобилизацией

Военный эксперт Глазунов: У Украины могут начаться проблемы с мобилизацией

Выезд молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет за пределы Украины может привести к серьезным проблемам с мобилизацией в стране, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт Олег Глазунов. Вместе с тем, он отметил, что на текущий момент проблема не актуальна.

«Пока приходят сведения о том, что пограничники еще не начали массово выпускать эти категории лиц. То есть, решение принято, но до конца не отработано. Поэтому говорить о массовом выезде молодых украинцев из страны нельзя», — сказал военный эксперт.

Если молодые люди все же начнут покидать страну, это, по мнению Глазунова, может серьезно ударить по мобилизационному потенциалу, поскольку вопрос стоял даже о призыве на службу 16-летних.

«В любом случае, уезжать массово украинцам пока не дают. Но, конечно, если такая возможность появится, уедут многие. С другой стороны, на Украине много и патриотично настроенных людей, особенно среди молодежи, которые готовы сражаться до последнего. Так что все страну в любом случае не покинут», — заключил Глазунов.

Ранее сообщалось, что молодые люди от 18 до 22 лет начали покидать Украину. Это связано со вступлением в силу закона, который разрешает пересечение границы военнообязанным в возрасте от 18 до 22 лет.