Силовые структуры
10:34, 28 августа 2025Силовые структуры

Умер освобождавший заложников в Беслане ветеран группы «Альфа»

Скончался ветеран «Альфы» Канакин, помогавший освободить заложников в Беслане
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

На 66-м году жизни скончался ветеран подразделения антитеррора «Альфа», Герой России генерал-майор Валерий Канакин. Об этом международная организация ветеранов сообщила на своем официальном сайте.

В состав подразделения Канакин был зачислен в январе 1984 года и прошел путь до руководителя Управления «А» ЦСН ФСБ России. Он побывал в командировках во всех горячих точках Советского Союза и России, а также участвовал в операциях по освобождению заложников террористов. Среди них — операции в Буденновске и Беслане.

Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени (с мечами), Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-й и 2-й степени, «За отвагу» и другими. Русская православная церковь наградила его орденом Дмитрия Донского III степени.

За две недели до этого стало известно о смерти полковника КГБ СССР Владимира Зайцева, прославившегося спецоперациями по выявлению и задержанию американских агентов. Ему было 77 лет.

