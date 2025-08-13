Умер прославившийся поимкой американских агентов в СССР полковник КГБ

На 78-м году жизни скончался полковник КГБ СССР Зайцев, ловивший агентов США

На 78-м году ушел из жизни полковник КГБ СССР Владимир Зайцев, прославившийся спецоперациями по выявлению и задержанию американских агентов. Об этом сообщила международная ассоциация ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

Пресса окрестила его «грозой шпионов». В 80-х года он провел «филигранный захват целого ряда шпионов и предателей».

Владимир Николаевич прослужил на страже государственной безопасности свыше 20 лет, став профессионалом высочайшего класса. Он участвовал в освобождении заложников в Тбилиси в 1983 году, а также был командиром во время боевой командировки в Афганистане.

Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды и «За личное мужество».

