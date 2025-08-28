Бывший СССР
В Баку произошел взрыв

Minval: В жилом доме в Баку произошел взрыв, есть пострадавшие
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Lloyd Alozie / Unsplash

В жилом пятиэтажном доме в Баку произошел взрыв, сообщается о наличии пострадавших. Об этом пишет Minval в своем Telegram-канале.

Уточняется, что пострадавший — хозяин квартиры, где произошел взрыв, ему оказывается помощь. Жильцы соседних квартир были эвакуированы.

О причинах взрыва пока не сообщается.

Ранее президент страны Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан поддерживал территориальную целостность Украины с первых дней проведения Россией специальной военной операции (СВО). Он также назвал произошедшее «российским вторжением».

