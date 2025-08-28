Minval: В жилом доме в Баку произошел взрыв, есть пострадавшие

В жилом пятиэтажном доме в Баку произошел взрыв, сообщается о наличии пострадавших. Об этом пишет Minval в своем Telegram-канале.

Уточняется, что пострадавший — хозяин квартиры, где произошел взрыв, ему оказывается помощь. Жильцы соседних квартир были эвакуированы.

О причинах взрыва пока не сообщается.

