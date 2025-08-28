Россия
18:45, 28 августа 2025Россия

В Госдуме объяснили цель введения оценки за поведение в российских школах

Депутат ГД Говырин: Оценки за поведение в школах станут воспитательной мерой
Елена Торубарова
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Оценки за поведение в российских школах станут воспитательной мерой. Цель введения такой системы оценивания учеников объяснил депутат Госдумы Алексей Говырин, передает ТАСС.

По словам парламентария, выставленные за поведение баллы дисциплинируют детей, а родителям дадут возможность получить от школы дополнительную информацию — не только об успеваемости по предметам, но и о том, как, например, ребенок общается с учителями и сверстниками.

«Это важно знать. Не для того, чтобы наказывать, а чтобы корректировать воспитание, задуматься, правильно ли мы все делаем, а где-то и помочь ребенку», — обозначил Говырин.

В качестве примера депутат привел советскую практику, когда школьникам выставляли не только оценку за поведение, но и за прилежание, которая не всегда совпадала с оценками по предметам, но отражала то, как ученик относится к своим обязанностям.

Ранее сообщалось, что с нового учебного года в ряде российских школ в пилотном режиме введут оценки за поведение. Речь шла об образовательных организациях в Новгородской, Ярославской, Тульской и Ленинградской областях, а также Чечне, Мордовии и Луганской народной республике.

