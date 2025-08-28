Культура
14:40, 28 августа 2025Культура

В Кремле прокомментировали съемки фильма про Путина с Джудом Лоу

Песков: Отнеслись с пониманием к фильму про Путина «Кремлевский волшебник»
Андрей Шеньшаков

Фото: Carole Bethuel / Gaumont / Variety Media

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал съемки фильма «Кремлевский волшебник», в котором роль главы государства исполнил Джуд Лоу. Его слова приводит ТАСС.

По словам Пескова, Путин — один из самых успешных мировых лидеров, так что съемки фильма про него закономерны.

«Относиться надо нормально, с пониманием. Путин — один из самых опытных, самых успешных мировых лидеров на земном шаре, мировой лидер, влияние которого на мировые дела трудно переоценить», — сообщил он в ходе брифинга.

Известно, что премьера картины по одноименному литературному произведению состоится на Венецианском кинофестивале, который проходит в эти дни на острове Лидо.

Ранее стало известно, что британский актер Джуд Лоу сыграет президента России Владимира Путина в фильме «Кремлевский волшебник», который снимет французский режиссер Оливье Ассайас.

