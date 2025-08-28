В России дизайнер понес наказание за перевод в 6000 рублей

Суд Смоленска оштрафовал на 500 тыс. рублей дизайнера Бобовникова за перевод ФБК

Ленинский районный суд Смоленска оштрафовал на 500 тысяч рублей дизайнера Павла Бобовникова (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) за финансирование экстремистской деятельности. Об этом сообщает РИА Новости.

Штраф назначен в качестве наказания по уголовному делу, возбужденному по статье 282.3 УК РФ. В приговоре указано, что с 23 сентября 2021 года по 23 февраля 2022 года дизайнер перечислил 6000 рублей Фонду борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России).

На суде Бобовников полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Перми арестовал супругу правозащитника и бывшего полицейского Артема Файзулина Ирину за перевод средств ФБК.