В России дизайнер понес наказание за перевод в 6000 рублей

Ленинский районный суд Смоленска оштрафовал на 500 тысяч рублей дизайнера Павла Бобовникова (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) за финансирование экстремистской деятельности. Об этом сообщает РИА Новости.
Штраф назначен в качестве наказания по уголовному делу, возбужденному по статье 282.3 УК РФ. В приговоре указано, что с 23 сентября 2021 года по 23 февраля 2022 года дизайнер перечислил 6000 рублей Фонду борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России).
На суде Бобовников полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Перми арестовал супругу правозащитника и бывшего полицейского Артема Файзулина Ирину за перевод средств ФБК.