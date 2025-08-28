Силовые структуры
15:27, 28 августа 2025Силовые структуры

Жену бывшего российского полицейского связали с ФБК

Суд Перми арестовал жену экс-полицейского Файзулина за финансирование ФБК
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Ленинский районный суд Перми арестовал супругу правозащитника и бывшего полицейского Артема Файзулина Ирину, проходящую по уголовному делу о финансировании экстремистской деятельности. Об этом сообщает РИА Новости.

Подсудимой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 15 октября. Ей вменяется статья 282.3 УК РФ. Из материалов дела следует, что обвинения против Файзулиной связаны с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России).

27 августа у Файзулиных прошли обыски, изъята техника. Супругов задержали, но позже Артема Файзулина отпустили.

Ранее сообщалось, что следователь предъявил обвинение блогеру Никите Ефремову в финансировании экстремистской деятельности.

