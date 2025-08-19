Раскрыты детали о донатах вернувшегося в Россию «короля кроссовок»

СК обвинил блогера Ефремова в финансировании ФБК, он перевел за год 6000 рублей

Следователь предъявил обвинение блогеру Никите Ефремову в финансировании экстремистской деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

Против него возбуждено уголовное дело по статье 282.3 («Финансирование экстремистской деятельности») УК РФ. По версии следствия, Ефремов, являясь противником действующей власти Российской Федерации, из Москвы перевел денежные средства на нужды запрещенной на территории страны организации в период с сентября 2021-го по февраль 2022 года.

Блогер, прозванный «королем кроссовок» после основания обувных магазинов, «задонатил» шесть тысяч рублей Фонду борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России), отмечает Telegram-канал Mash. Ефремов сделал шесть переводов по тысяче рублей на протяжении года.

Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Он был задержан в московском аэропорту Шереметьево после возвращения из Турции.

В октябре 2023 года в сникершопах блогера прошли обыски по обвинению в подделках известных брендов. После этого он улетел в США.