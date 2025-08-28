Силовые структуры
В России иностранца осудили на 28 лет за участие в запрещенной организации

В Донецке мужчина получил 28 лет за участие в террористической организации
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Донецке мужчина получил 28 лет за участие в террористической организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Донецкой народной республики (ДНР).

Гражданин Украины признан виновным по статьям 205.4 («Участие в террористическом сообществе») и 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») УК РФ.

Как установил суд, в августе 2021 года 29-летний Артем Филин добровольно вступил в состав полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) и прошел в Мангушском районе обучение для осуществления террористической деятельности. Там проходили в том числе занятия по физической, психологической подготовке, обращению с оружием и взрывными устройствами для применения навыков в боевых действиях против российских военнослужащих.

После этого в должности наводчика гаубично-артиллерийской установки украинец принимал участие в боевых действиях против мирного населения ДНР. В мае 2022 года он был взят в плен Вооруженными силами России. Суд приговорил мужчину к 28 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в России осудят похищавшего машины у граждан военнослужащего.

