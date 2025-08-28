В России изменят правила получения микрозаймов

ЦБ: При выдаче займа МФО будут обязаны сверять личные данные клиента

С 1 сентября в РФ изменятся правила выдачи займов микрофинансовыми компаниями. Об этом сообщил Банк России.

Новые правила предполагают, что МФО должны будут сверять ФИО человека, собирающегося взять в долг, с данными карты, на которую поступят деньги. Необходимая информация будет запрашиваться в банке. Впрочем, и сам гражданин может самостоятельно предоставить заверенную справку из Федеральной налоговой службы об открытых им счетах и картах. Это повысит скорость получения кредита.

Банк России собирается к 2027 году ввести набор обязательных показателей для оценки финансового положения потенциального заемщика, чтобы банки и микрофинансовые организации (МФО) не опирались только на свои формы.

По данным ЦБ, во II квартале 2025 года российский рынок микрозаймов снова начал расти. Выдача займов «до зарплаты» выросла относительно I квартала на семь процентов, до 533 миллиардов рублей.