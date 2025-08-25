Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:59, 25 августа 2025Экономика

Центробанк задумал ввести новые ограничения для выдачи кредита

Банк России собрался запретить банкам и МФО опираться на свою оценку заемщика
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

К 2027 году Центробанк намерен ввести набор обязательных показателей для оценки финансового положения потенциального заемщика, чтобы банки и микрофинансовые организации (МФО) не опирались только на свои формы. Об этом говорится в докладе регулятора о перспективных направлениях развития банковского регулирования и надзора.

В том числе авторы документа указывают, что текущее регулирование не задает требований к анализу конкретного набора показателей, то есть кредитные организации могут выбирать, что учитывать, а что нет.

В результате в отдельных случаях их выводы могут не отражать реальное положение дел заемщика, что приводит к росту проблемных кредитов. у физических и юридических лиц.

В качестве примера ЦБ приводит практику занижения риска у компаний с государственным участием. Из-за этого банки откладывают создание резервов, что приводит к накоплению риска и убытков у отдельной части заемщиков, а это чревато списанием части долга. Кроме того, банки в ряде случаев сравнивают для оценки доход заемщика и среднедушевой доход в регионе, а этот и аналогичные ему способы могут давать искаженный результат.

Ранее сообщалось, что Центробанк задумал ограничивать выплату бонусов менеджменту банков, в случае если финансовое положение их кредитных организаций ухудшится. До этого регулятор отрицал нарастающие проблемы в банковском секторе, из-за которых, по данным СМИ, уже в ближайшие 12 месяцев ряду крупных организаций потребуется докапитализация.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл колоссальную стоимость продолжения конфликта с Россией

    В России оштрафовали крупное издание на 200 тысяч рублей

    Массажист-насильник угрожал отказавшей ему в интиме россиянке скормить ее псу-ротвейлеру

    На Украине рассказали о применении Як-52 против дронов

    Десятки детей отравились на базе отдыха в России

    На Западе признали поражение в «прокси-войне»

    Мужчина ехал с женой по трассе и выбежал из машины в другую страну

    Мужчина поджег закусочную с посетителями внутри из-за майонеза

    Появилась версия об участии главаря крупнейшей банды киллеров в СВО

    Насмехавшийся над блокадниками российский блогер попал под следствие

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости