Центробанк задумал ввести новые ограничения для выдачи кредита

Банк России собрался запретить банкам и МФО опираться на свою оценку заемщика

К 2027 году Центробанк намерен ввести набор обязательных показателей для оценки финансового положения потенциального заемщика, чтобы банки и микрофинансовые организации (МФО) не опирались только на свои формы. Об этом говорится в докладе регулятора о перспективных направлениях развития банковского регулирования и надзора.

В том числе авторы документа указывают, что текущее регулирование не задает требований к анализу конкретного набора показателей, то есть кредитные организации могут выбирать, что учитывать, а что нет.

В результате в отдельных случаях их выводы могут не отражать реальное положение дел заемщика, что приводит к росту проблемных кредитов. у физических и юридических лиц.

В качестве примера ЦБ приводит практику занижения риска у компаний с государственным участием. Из-за этого банки откладывают создание резервов, что приводит к накоплению риска и убытков у отдельной части заемщиков, а это чревато списанием части долга. Кроме того, банки в ряде случаев сравнивают для оценки доход заемщика и среднедушевой доход в регионе, а этот и аналогичные ему способы могут давать искаженный результат.

Ранее сообщалось, что Центробанк задумал ограничивать выплату бонусов менеджменту банков, в случае если финансовое положение их кредитных организаций ухудшится. До этого регулятор отрицал нарастающие проблемы в банковском секторе, из-за которых, по данным СМИ, уже в ближайшие 12 месяцев ряду крупных организаций потребуется докапитализация.