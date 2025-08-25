В России приготовились ограничить выплату бонусов менеджменту банков при одном условии

ЦБ захотел отменять выплату бонусов менеджменту при ухудшении положения банков

Центробанк (ЦБ) России планирует ограничивать выплату бонусов менеджменту банков страны при условии ухудшения финансового положения кредитных организаций, а также думает о внедрении механизма возврата таких выплат. Об этом говорится в «Перспективных направлениях развития банковского регулирования и надзора», опубликованных ЦБ.

Соответствующую концепцию в Центробанке планируют подготовить во второй половине текущего года. Там отметили, что график реализации таких планов будет определен дополнительно.

«Мы разрабатываем дополнительные механизмы, чтобы повысить заинтересованность менеджмента в поддержании финансовой устойчивости банков», — говорится в материалах.

Напомним, сейчас действуют ограничения на выплату дивидендов, а также на компенсационные и стимулирующие выплаты, если банк не соблюдает установленные надбавки за системную значимость и поддержание достаточности капитала. В ЦБ отметили, что ограничения на выплаты из фонда оплаты труда пока отсутствуют.

По данным за 2024 год, медианная зарплата топ-менеджеров трех крупнейших по капитализации российских банков составляла 250 тысяч рублей в месяц, а медианный годовой бонус ключевых сотрудников равнялся шести месячным зарплатам.