13:55, 25 августа 2025Экономика

В России приготовились ограничить выплату бонусов менеджменту банков при одном условии

ЦБ захотел отменять выплату бонусов менеджменту при ухудшении положения банков
Дмитрий Воронин

Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Центробанк (ЦБ) России планирует ограничивать выплату бонусов менеджменту банков страны при условии ухудшения финансового положения кредитных организаций, а также думает о внедрении механизма возврата таких выплат. Об этом говорится в «Перспективных направлениях развития банковского регулирования и надзора», опубликованных ЦБ.

Соответствующую концепцию в Центробанке планируют подготовить во второй половине текущего года. Там отметили, что график реализации таких планов будет определен дополнительно.

«Мы разрабатываем дополнительные механизмы, чтобы повысить заинтересованность менеджмента в поддержании финансовой устойчивости банков», — говорится в материалах.

Напомним, сейчас действуют ограничения на выплату дивидендов, а также на компенсационные и стимулирующие выплаты, если банк не соблюдает установленные надбавки за системную значимость и поддержание достаточности капитала. В ЦБ отметили, что ограничения на выплаты из фонда оплаты труда пока отсутствуют.

По данным за 2024 год, медианная зарплата топ-менеджеров трех крупнейших по капитализации российских банков составляла 250 тысяч рублей в месяц, а медианный годовой бонус ключевых сотрудников равнялся шести месячным зарплатам.

