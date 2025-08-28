Россия
17:55, 28 августа 2025Россия

В России обвинили Зеленского в саботаже инициатив Трампа

Депутат Госдумы Нестеренко заявил, что Зеленский саботирует переговоры
Сергей Истомин
Фото: Thomas Koehler / Photothek Media Lab / Globallookpress.com

Владимир Зеленский саботирует переговоры по Украине и мирные инициативы президента США Дональда Трампа. В этом украинского лидера обвинил депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко в беседе с РИА Новости.

«Зеленский продолжает вести переговорный трек, опираясь на громкие заголовки, не соответствующие реальному положению дел, а также на поддержку отдельных европейских лидеров», — пояснил парламентарий.

Он выразил мнение, что власти Украины и ряда стран Европы действуют сообща в попытке сорвать переговоры и получить повод для затягивания конфликта.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что Зеленский до сих пор держит обиду на Трампа после скандальных переговоров в Овальном кабинете. Политик считает, что именно это послужило причиной для отказа от нового предложения по урегулированию.

В свою очередь, глава Белого дома отказался считать Зеленского невиновным в отсутствии мира на Украине, отметив, что «для танго нужны двое». Исходя из этого, Трамп пригрозил Киеву санкциями и таможенными пошлинами.

ЖЗЛ
