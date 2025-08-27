Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:08, 27 августа 2025Бывший СССР

Зеленского уличили в попытке отомстить Трампу за провал в Овальном кабинете

Дубинский: Зеленский затягивает мирный процесс из желания отомстить Трампу
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Drago / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор держит обиду на американского лидера Дональда Трампа за скандал в Овальном кабинете, и именно по этой причине отверг его новое предложение по урегулированию конфликта. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в эфире своего YouTube-канала.

«Он [Зеленский] не забыл свой провал в Овальном кабинете, и сейчас пытается отомстить. Фактически, Зеленский не Россию посылает с ее условиями, а самого Трампа, наивно думая, что это пройдет незамеченным», — сказал политик.

При этом Дубинский подчеркнул, что Зеленский не понимает, в каком положении он находится. Трамп, по его словам, уже показал, что США не будут тратить деньги на конфликт, однако лидеру Украины до этого нет дела. Как считает парламентарий, отказ Зеленского от предложения по урегулированию стал поводом для американского лидера задуматься о доверии к украинскому коллеге.

Ранее Дубинский назвал приговором человечности Зеленского мобилизацию на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это все чушь». Трамп прокомментировал заявления о нелегитимности Зеленского и высказался о конфликте на Украине

    Зеленского уличили в попытке отомстить Трампу за провал в Овальном кабинете

    Опубликовано снятое дроном видео с Наговициной у пика Победы

    Стало известно о возможном свидании Джеффри Эпштейна и принцессы Дианы

    Россиян предупредили о мошенничестве на фоне новой схемы оплаты через iPhone

    Семья покончившего с собой подростка обвинила в его смерти ChatGPT

    В России предложили ввести ежегодную выплату учителям к 1 сентября

    Раскрыто число получающих пенсию по старости досрочно россиян

    Девушка выпила 2,5 литра воды за раз и пожаловалась на ужасное последствие

    В США высказались об отношении Путина к конфликту на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости