20:02, 26 августа 2025

В Раде заявили о приговоре человечности в Зеленском

Дубинский назвал приговором человечности Зеленского мобилизацию на Украине
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Мобилизация на Украине, в результате которой калечат и лишают жизни, — это приговор человечности президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил в Telegram депутат Верховной Рады, находящийся в СИЗО, Александр Дубинский.

«Приговор человечности Зеленского на Украине. Террор его имени: территориальные центры комплектации крадут людей на улицах, бьют, увозят в подвалы, а потом пишут в документах, что люди "прыгнули из окон"», — заявил нардеп.

Он призвал сограждан не молчать о преступлениях власти и пытаться положить этому конец.

Ранее Дубинский заявил, что Владимир Зеленский виноват в возможном уничтожении украинцев, поскольку он противится окончанию боевых действий. По его словам, украинские чиновники не смогут ответить на вопрос, ради чего Киев продолжает конфликт.

