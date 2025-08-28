Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:34, 28 августа 2025Наука и техника

В России придумали неуязвимые к РЭБ дроны с технологией ИИ

ТАСС: В Москве разработали неуязвимые дроны к РЭБ беспилотники с ИИ
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Специалисты из Москвы создали технологию автоматического удержания цели с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом пишет издание ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Уточняется, что беспилотники с радиоуправлением и аналоговым видео научили преодолевать средствами радиоэлектронной борьбы противника. ИИ внедряется в дрон, что в свою очередь позволяет доводить беспилотному летательному аппарату (БПЛА) до цели без участия оператора.

Разработка делает аппараты неуязвимыми к воздействию РЭБ. В случае, если БПЛА захватил цель, то дрон сам доведет себя до нее даже при неработающем видео или управлении, уточнил собеседник агентства. По его данным, именно такая технология позволила взят под контроль Часов Яр.

Массовое производство таких беспилотников наладили в промышленных масштабах в ноябре 2024 — марте 2025 годов. Подчеркивается, что применение автоматического удержания цели с ИИ экономит заряд аккумуляторной батареи дрона минимум на четверть.

Как сообщалось ранее, российские дроны-разведчики получат детекторы «Малик-5» для защиты от перехвата. Такой детектор позволит уклоняться от атак FPV-перехватчиков в автоматическом режиме.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Германия завершила расследование дела о подрыве «Северных потоков». Выданы ордера на арест шести граждан Украины

    В российском регионе приостановили движение поездов после атаки беспилотников

    Москвичей предупредили о переменчивом сентябре

    Медведь напал на пожилого мотоциклиста в горах

    Мужчины рассказали о последствиях секса с искусственным интеллектом

    Стало известно об обещании лидера Молдавии отправить наемников на Украину

    В России придумали неуязвимые к РЭБ дроны с технологией ИИ

    Процессор Intel разогнали до рекордной частоты

    Советник Трампа обвинил в конфликте на Украине лидера Индии

    Жители еще одного российского города сообщили об атаке ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости