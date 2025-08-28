В российском регионе после мощных взрывов вспыхнул пожар

Shot: В Краснодарском крае после мощных взрывов начался пожар

В ночь на четверг, 28 августа, в поселке Афипский Краснодарского края прогремели мощные взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По их словам, около трех часов раздались громкие звуки, всего произошло 6-8 сильных взрывов. Затем в районе одного из предприятий вспыхнул пожар. По предварительным данным, поселок атаковали украинские беспилотники.

Информация не подтверждена официально, сведения о пострадавших и разрушениях отсутствуют.

Ранее в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полеты. Аналогичные меры приняты в авиагаванях Саратова, Волгограда и Самары.