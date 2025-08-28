Силовые структуры
20:44, 28 августа 2025Силовые структуры

В российском регионе тренер по плаванию получил большой срок за домогательства

В Екатеринбурге тренера по плаванию приговорили к 12,5 года за домогательства
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Екатеринбурге тренера по плаванию приговорили к 12,5 года за домогательства. Об этом сообщает Telegram-канал E1.

По данным канала, Александра, тренера по плаванию, обвинили в домогательствах своей ученицы, и суд приговорил его к 12,5 года колонии строгого режима. Обвиняемый свою вину не признал.

По словам адвоката, школьница пожаловалась на происходившее пять лет назад. На сборах и соревнованиях девочка часто нарушала дисциплину и распорядок дня. Тренер попросил, чтобы ученицу отдали другому преподавателю, и ребенка это обидело.

После этого родители со школьницей написали заявление в полицию, что тренер ее обнимал и целовал. Из доказательств в суде была предоставлена только переписка. Адвокат и его подзащитный планируют обжаловать приговор.

Ранее сообщалось, что россиянин требовал от 10-летней девочки обнаженные фото и попался.

