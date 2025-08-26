Россиянин требовал от 10-летней девочки обнаженные фото и попался

В Москве арестовали мужчину за переписку с малолетней девочкой

В Москве арестовали мужчину за переписку с малолетней девочкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Возбуждено уголовное дело по статье 132 («Иные насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

По данным следствия, житель Самарской области вел переписку с 10-летней девочкой из Москвы. В ходе этого общения неоднократно требовал от нее сниматься в обнаженном виде и отправлять ему эти материалы.

Спустя некоторое время пострадавшая рассказала об этом родителям. Они обратились в правоохранительные органы.

Фигурант задержан и доставлен в Москву для проведения следственных действий. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

