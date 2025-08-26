Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:35, 26 августа 2025Силовые структуры

Россиянин получил огромный срок за рассылку дикпиков детям

В Липецкой области суд приговорил к 20 годам мужчину за рассылку порно детям
Варвара Митина (редактор)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Липецкой области суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима 50-летнего местного жителя, который вел с детьми интимную переписку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину признали виновным по трем статьям, среди которых 242 («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов») и 135 («Развратные действия») УК РФ. Он продолжил доказывать, что не виновен.

По версии следствия, в 2023 году осужденный в различных мессенджерах начал переписываться с несовершеннолетними. Достоверно зная, что возраст его собеседников от восьми до 15 лет, он отправлял им сообщения интимного содержания, а также фото и видео порнографического характера. Такую переписку заметила мама одной из девочек, которая и обратилась в полицию. Во время обысков в его телефоне нашли еще семь подобных переписок.

Ранее жители Екатеринбурга нашли в телефоне 15-летней дочери интимную переписку с 22-летним судимым мужчиной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слова не останутся без последствий». Премьер Венгрии рассказал про шантаж и открытые угрозы Зеленского и предупредил об ответе

    13-летнего мальчика не стало из-за сырой лапши быстрого приготовления

    Комик попал в больницу с огнестрельным ранением

    В Турции допустили возможность спасения пропавшего в Босфоре российского пловца

    В России мигрантов захотели проверять на умение общаться с женщинами

    Россиянин сел в колонию из-за золота и серебра на сотни миллионов рублей

    Отдыхающие в Египте россияне пожаловались на массовые блокировки телефонов

    В России нашли удивительный гриб

    Владельца брендов «Яшкино» и «Кириешки» заподозрили в экстремизме

    Экс-советник Трампа резко раскритиковал его политику по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости