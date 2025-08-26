Россиянин получил огромный срок за рассылку дикпиков детям

В Липецкой области суд приговорил к 20 годам мужчину за рассылку порно детям

В Липецкой области суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима 50-летнего местного жителя, который вел с детьми интимную переписку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину признали виновным по трем статьям, среди которых 242 («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов») и 135 («Развратные действия») УК РФ. Он продолжил доказывать, что не виновен.

По версии следствия, в 2023 году осужденный в различных мессенджерах начал переписываться с несовершеннолетними. Достоверно зная, что возраст его собеседников от восьми до 15 лет, он отправлял им сообщения интимного содержания, а также фото и видео порнографического характера. Такую переписку заметила мама одной из девочек, которая и обратилась в полицию. Во время обысков в его телефоне нашли еще семь подобных переписок.

